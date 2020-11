Cabeamento de energia é furtado em Volta Redonda

Toda iluminação do viaduto da Radial Leste foi comprometida

A Prefeitura de Volta Redonda identificou nesta quarta-feira, dia 18, o furto de mais de 100 metros de cabeamento da rede de energia do viaduto da Radial Leste. O ato de vandalismo prejudicou toda a iluminação do local. De acordo com o Departamento de Iluminação Pública da prefeitura, o cabeamento havia sido trocado há cerca de dois meses, também em consequência de furtos.

“Foram furtados mais de 100 metros de cabos de 16 milímetros de cobre. Temos o material e já vamos iniciar a troca para que a população não seja prejudicada”, explicou Rafael Viana, um dos responsáveis pela iluminação da cidade.

O profissional informou que, para evitar novos prejuízos, os cabos, que antes eram de cobre, agora serão substituídos por material de alumínio.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, pediu a ajuda da população para evitar que esse tipo de vandalismo se repita. “Fico indignado com esse tipo de atitude porque é a população que sai prejudicada. É importante denunciar, caso veja alguma coisa suspeita. Além disso, gera mais despesas aos cofres públicos e temos que parar as demandas dos bairros para fazer essas substituições por conta de vandalismo”, falou o secretário.

Vinícius comentou ainda que vários problemas de iluminação na cidade são consequência de furtos e atos de vandalismo. E que pontos como a Rodovia Afrânio Bastos, que liga a Ponte Alta a Rodovia Sérgio Braga, também sofre constantemente com esses atos de vandalismo.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que já prestou queixa do ocorrido e que a substituição dos cabos será realizada para que a iluminação do local seja restabelecida o quanto antes.