Policiais militares prenderam no final da manhã desta terça-feira, por volta das 11h30min, um jovem, de 23 anos, com drogas na Rua Dez, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Em revista pessoal foi encontrado duas cargas de cocaína. Após ser indagado o suspeito levou a os agentes até o local onde estava a bolsa com o resto das drogas.

O jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde permaneceu preso.