Por conta das fortes chuvas, Defesa Civil de Barra Mansa decreta estado de alerta

Apesar dos fortes temporais, município não registrou grandes ocorrências

As chuvas ocorridas nos últimos dias têm gerado grandes preocupações para as autoridades e para população de Barra Mansa. Por conta disso, a Defesa Civil definiu as estratégias de ações em casos de desastres causados pelas tempestades. Até o momento o município não registrou nenhuma grande ocorrência, porém o efetivo segue monitorando 24 horas por dia o nível dos rios que cortam a cidade, bem como os locais de riscos.

Para a próxima terça-feira, dia 24, está prevista uma reunião na sede da Secretaria de Ordem Pública, onde participarão as equipes da Defesa Civil, Administração, Saae, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Rural. Na ocasião serão alinhadas as estratégias que já foram definidas pelo governo municipal.

Segundo o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, William Pereira, todo o possível está sendo feito para que as chuvas não causem grandes estragos na cidade. “Estamos preparando um efetivo, onde diversas secretarias estão envolvidas para lidar com qualquer tipo de adversidade, causados por esse fenômeno natural. Pessoas que vivem em áreas de riscos devem redobrar a atenção com os problemas que possam ocorrer em suas moradias. Além disso, estamos disponibilizando telefones que funcionarão durante 24 horas para emergências, que são: 199, 193 e 192”, esclareceu o secretário.

Antônio Lopes, agente da Defesa Civil, também fez um importante alerta. “Ainda permanecemos dentro da normalidade, porém estamos nos preparando para o período crítico que geralmente ocorre entre novembro e março. Até o momento tivemos casos isolados, com pequenos registros de danos materiais, não temos pessoas desalojadas ou imóveis interditados”, completou.