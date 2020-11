Saae Barra Mansa realiza ação de conscientização ao Novembro Azul

Colaboradores participaram de palestras e fizeram exames de sorologia

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae) realizou nesta quinta-feira (19) atividades ligadas à conscientização e prevenção ao câncer de próstata e outras doenças que acometem os homens. A ação faz parte do Novembro Azul e aconteceu dentro da unidade da autarquia, no bairro Saudade.

Servidores de carreira pública, contratados e estagiários participaram de uma palestra sobre a doença, onde puderam conhecer quais são os sintomas, os riscos, prevenção, autocuidado e diagnóstico precoce. Após, os participantes passaram por um teste para detecção de sífilis, HIV, hepatites B e C.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, aponta a importância que o servidor tem para a autarquia. “No atual governo, a nossa maior preocupação é o servidor. Então, temos feito estas intervenções relacionadas à saúde, oferecemos atendimento através da nossa assistência social que acompanha todos os servidores e familiares, como também temos uma Cipa relacionada à segurança. Nosso cuidado com a saúde e bem-estar do funcionário é durante os 365 dias do ano”.

A relações públicas do Saae, Elisângela Jesus, explicou o objetivo da ação. “Infelizmente, nós temos uma cultura social que afasta o homem do cuidado com a saúde. Então, fizemos esta ação para motivar os nossos servidores a participar, incentivando assim a prevenção, as medidas necessárias para que não ocorra a doença, que é fatal. Quando aparecem os sintomas, muitas vezes não dá para reverter. Nós já tivemos servidores com a doença e não queremos que mais alguém passe por isso”.

A palestra foi ministrada pela enfermeira e gerente da unidade de saúde do bairro, Fernanda Gama, que reiterou a importância da aproximação do homem com ações preventivas de saúde. “Trabalhamos o Novembro Azul em relação a prevenção e infecção precoce de doenças. O mês é mais voltado ao câncer de próstata, porém a gente sempre está falando sobre as doenças masculinas, como hipertensão, diabetes, obesidade. Estamos fazendo a testagem dos exames de sorologia. Nosso objetivo é divulgar a prevenção precoce dessas doenças, pois quanto mais cedo se consegue detectar, as chances de cura são maiores”.

O engenheiro de Meio Ambiente Rafael Cyrne aprovou a iniciativa. “É uma ação muito importante que o Saae, em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, vem tomando, porque o Novembro Azul é um mês onde os funcionários acabam tendo consciência da importância da saúde do trabalhador. Muitas vezes surge o preconceito de fazer o exame e por isso deixam de fazê-lo, sem saber o quanto ele é importante”.