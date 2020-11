PRF recupera veículo clonado na Lúcio Meira, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quinta-feira, por volta ddas 19h30min, um veículo Fiat / Doblo Essence, (prata), ostentando a placa de Duque de Caxias, no km 265, da BR-393, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Durante abordagem, o condutor, de 43 anos, morador da cidade de Mendes (RJ) informou que não portava documentos do veículo. Os agentes desconfiaram do motoristas e realizaram uma identificação veicular, onde foi verificado que o chassis apresentava sinais de adulteração.

Os agentes constataram de que o veículo com licenciamento em São João de Meriti tinha registro de roubo / furto em 18 de dezembro de 2017, na cidade do Rio de Janeiro. O condutor alegou que efetuou a troca por outro veículo de sua propriedade no município de Três Rios (RJ).

Na delegacia, ele identificou a pessoa com quem teria efetuado negociação. Esta pessoa será chamada para prestar esclarecimentos no inquérito policial que irá apurar as possíveis responsabilidades criminais.

O veículo e o condutor ileso foram conduzidos para a 88º DP de Barra do Piraí, para procedimentos.