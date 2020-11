Parceria entre prefeitura de Resende e governo do estado do rio construirá mais 400 casas populares

Além do novo projeto habitacional, 64 apartamentos populares estão sendo construídos no bairro Baixada da Olaria

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, busca estabelecer mais um projeto habitacional com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para a cidade, que deverá beneficiar 400 famílias. Desta vez, o objetivo da parceria é construir 400 casas populares para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O assunto foi tratado durante reunião no gabinete do prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, na sede do Centro Administrativo da Beira-Rio, no bairro Jardim Jalisco.

Outra questão abordada durante o encontro foi a regularização fundiária urbana e rural. Na ocasião, também foi pleiteado mais um direto da população: a entrega da certificação de posse de residência para moradores beneficiados no passado, que não receberam a documentação.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz lembrou que 64 apartamentos populares já estão sendo erguidos no bairro Baixada da Olaria, por meio de outro acordo firmado com o Governo do Estado. “O projeto está sendo executado graças a uma parceria entre a Prefeitura e o governo estadual, por intermédio da Cehab-RJ (Companhia Estadual de Habitação do Rio), depois de retomadas as tratativas após 12 anos de espera por parte da população. As obras estão em andamento no terreno, que mede 3.675,80 metros quadrados e foi cedido pela Administração Municipal. A construção foi iniciada em junho deste ano, respeitando todas as medidas de segurança sanitária contra o novo coronavírus (Covid-19). Estamos acompanhando os trabalhos realizados por uma construtora licitada pelo governo estadual, que também fiscaliza todo o processo. Este sonho antigo de 64 famílias vai se tornar realidade com o empreendimento já batizado de Morada da Felicidade”, destaca.