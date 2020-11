Homem dirigindo embriagado é preso pela PRF

Policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia estavam em patrulhamento durante operação de combate ao crime relativo à Operação Tamoio VIII, por volta das 18 horas, desta sexta-feira, quando motoristas pararam para informar sobre uma carreta Scania/112 (vermelha), cujo motorista estava dirigindo em zig-zag, no km 257, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Serrinha de Arrozal, em Piraí.

Os agentes se posicionaram rapidamente e abordaram a carreta. Ao solicitar a documentação ao motorista, os agentes já perceberam sinais visíveis de embriaguez. Fala arrastada, odor etílico, olhos vermelhos, sudorese, desordem nas roupas, Quanto a PRF pediu para o motorista descer da carreta percebeu que o homem estava com desiquilíbrio, coordenação motora prejudicada, falando algumas frases desconexas, eufórico e algumas vezes irônico.

Os agentes perguntaram se ele havia ingerido bebida alcoólica, ele disse que havia bebido uma “cachacinha” e três latinhas de cerveja, por conta do feriado.

Ao ser submetido ao teste etílico foi obtido o resultado de 0,81 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões), configurando o crime de trânsito. Foi dada voz de prisão ao motorista e a ocorrência encaminhada para 93ª DP de Volta Redonda, onde ficou preso e o delegado arbitrou a fiança em R$5 mil reais.

Além da prisão, foi lavrada a devida multa de trânsito pela PRF por dirigir sob efeito de álcool, no valor de R$ 2.934,70. Ele recebeu uma multa por estar c/ disco do tacógrafo vencido, no valor de R$ 195,23. No total foram R$ 3.129,93 em multas; o condutor terá a suspensão do direito de dirigir e a carreta ficou retida até que fosse apresentado um condutor em condições para conduzi-la.