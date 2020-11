Acidente envolvendo uma carreta e um automóvel deixa três pessoas feridas em Além Paraíba (MG)

Um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira, por volta das 21 horas, deixou três pessoas feridas, no km 808, da BR-116, na descida para o Bahamas Mix, no sentido Leopoldina (MG) à Além Paraíba (MG).

Segundo o Blog do Adenílson Mendes, o automóvel Citroën Cactus ficou parcialmente destruído, com três pessoas dentro. Elas estavam feridas, mas conscientes. O eixo da carreta foi parar na pista contrária, sentido Leopoldina Além Paraíba (MG).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e sinalizou a pista e desligou o cabo da bateria. Foi feita a imobilização das vítimas com o auxílio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Salvador e para a USB (Unidade de Saúde Básica), de Além Paraíba. Segundo informações recebidas na redação, os ocupantes do veículo são de uma família, empresários, de uma loja de brinquedos de crianças, de Volta Redonda.