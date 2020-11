Prefeitura faz serviços manutenção e limpeza nas ruas de Volta Redonda

Feriado foi de trabalho para as equipes da Secretaria de Infraestrutura; recuperação do asfalto e limpeza das vias por conta das chuvas foram principais ações

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), atuou em diversos bairros do município com serviços de manutenção, limpeza das ruas e recuperação asfáltica durante o feriado pelo Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira, dia 20. Além disso, uma equipe da secretaria terminou a substituição de cerca de 50 metros de rede de água pluvial da Rua Almirante Barroso, no bairro Jardim Amália, que precisou ser interditada na última terça-feira, dia 17. A via começou a ceder por conta do afundamento das manilhas.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, afirmou que, desde o final da última semana, a SMI organizou escalas de plantão, inclusive para os finais de semana e o período da noite, visando atender a toda a população com mais agilidade, evitando e amenizando os transtornos gerados pelas chuvas. “Retirada de galhos, desentupimento de bueiros e lavagem das ruas estão sendo realizados diariamente. Além disso, os serviços de rotina como capina, limpeza e varrição, também continuam sendo efetuados, inclusive no feriado e fim de semana”, disse.

Nesta sexta-feira, dia 20, equipes da secretaria fizeram limpeza, por conta da chuva, na Rua Nestório, no Vale Verde, na Rua da Casa de Custódia, no bairro Roma, na Alameda 20, no Coqueiros, e na Rua Farias de Brito, no bairro São Carlos. A operação tapa buracos, de recuperação asfáltica, beneficiou trecho da Rodovia dos Metalúrgicos e da BR-393, Rodovia Lúcio Meira. O bairro Conforto recebeu serviço de capina e roçada.

Durante a semana, os funcionários da SMI fizeram diversas intervenções como a retirada de resíduos e raspagem de barro na Avenida Suínan, Rua Norte e Avenida Antônio de Almeida, no Retiro; remoção de barro, no São Sebastião; retirada de árvore no escadão da Rua Rui Barbosa, no bairro Eucaliptal; manutenção do afundamento na Rua 3 B, no bairro Belo Horizonte; remoção de galhos, na Avenida dos Trabalhadores, próximo a CSN; manutenção no tampão de rua, na Rua Nestório, no Belo Horizonte; e limpeza do Córrego Colorado, no bairro Vila Rica. Fotos de Felipe Carvalho e divulgação