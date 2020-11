Zoológico de Volta Redonda atrai famílias no feriado

Nem o tempo instável atrapalhou os visitantes a curtirem as novidades do local que foi totalmente reformado

O Zoológico de Volta Redonda, uma das principais áreas de lazer públicas da região, foi o passeio escolhido por centenas de famílias no feriado pelo Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira, dia 20. Nem o tempo instável, chegou a chover em alguns momentos do dia, atrapalhou os visitantes a curtirem as novidades do espaço, que foi totalmente reformado. O parquinho infantil, liberado para uso no último final de semana, em mais uma etapa de flexibilização por conta dos números da Covid-19, foi a atração escolhida como preferida pela maioria das crianças.

Rafaela Barbeiro e Mateus Santos escolheram o zoo como cenário do álbum de fotografias em comemoração aos dois anos do filho Benjamin, que faz aniversário no próximo dia 26. Para celebrar, ainda tiveram a companhia do tio Bruno Durate, o fotógrafo, Rodrigo Santos e Paola Durate, que levaram a Isadora, de um ano e dois meses para curtir junto o passeio. “Viemos fazer as fotos e aproveitar o espaço que tem diversão para toda a família”, falou Rafaela, tentando chamar atenção do filho, que preferia brincar no escorregador a olhar para a câmera.

A família, que mora no bairro São Lucas, elogiou ainda a sistema de agendamento das visitas. “Entramos no site, no início da semana, e reservamos as vagas. É organizado e garante o distanciamento social necessário numa pandemia. Nos sentimos seguros por saber que o número de visitantes é limitado e podemos aproveitar as atrações à vontade”, disse Paola.

Leandro de Campos Lima, morador do bairro Santa Cruz, também escolheu o zoo para aproveitar o feriado. Junto com os filhos Lorena, de quatro anos, e Miguel, de um ano, ele percorreu o espaço dos animais antes da parada obrigatória no parquinho infantil. “O Miguel ainda fica no carrinho e o novo asfalto facilita muito a locomoção”, falou Leandro, acrescentando que os bichos, principalmente os felinos, atraem a atenção da primogênita, mas o parquinho ainda tem a preferência dela.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Convençal, lembrou que as vistas devem ser agendadas com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register. “A medida garante o distanciamento social entre as pessoas por prevenção à Covid-19. A capacidade diária de visitantes é de 500 pessoas pela manhã e 500 à tarde. O zoológico está aberto de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h”, afirmou, ressaltando que as medidas sanitárias de prevenção à doença continuam em vigor. Há um lavatório para higiene das mãos na entrada do zoo e o uso de máscaras é obrigatório. Além disso, os pedalinhos são higienizados a cada utilização e o horário entre 12h e 13h é reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.

Totalmente reformado, o zoo oferece opções de lazer para as crianças, que podem observar os animais; fazer piquenique em família; e a partir do próximo final de semana brincar no playground, que conta com brinquedos com acessibilidade para crianças cadeirantes. Tudo isso, unido as duas grandes novidades do espaço: o Recinto de Imersão, que permite contado direto com as aves, e os pedalinhos, que podem ser usados com total segurança e presença de guarda-vidas.

O Recinto de Imersão, onde os visitantes entram no viveiro de aves, se tornou uma das principais atrações do Novo Zoológico de Volta Redonda. A atividade tem horário especial de funcionamento para evitar estresse aos animais. De terça a sexta-feira, as imersões, de cerca de cinco minutos por grupo, são realizadas de 8h30 às 9h30; das 10h30 às 11h30; de 13h30 às 14h30; e das 15h30 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, por conta da maior circulação de pessoas, os horários são restritos às 9h às 10h30 e das 13h às 14h30.

Os pedalinhos funcionam diariamente das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O passeio, que pode ser feito em dupla, é monitorado por dois guardiões que também são responsáveis por higienizar o equipamento a cada troca de usuário e além de exigir a higienização das mãos com álcool 70% antes de acessar o pedalinho. O passeio é de graça e tem dez minutos de duração.

AGENDAMENTO – O agendamento para visitação no zoo é feito exclusivamente pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register e são necessárias informações como: nome completo, e-mail, data de nascimento, telefone e documento oficial com foto (RG). Para quem tem dificuldade de acesso à Internet, a opção é recorrer ao agendamento presencial pelo Centro de Informações Turísticas (CIT), que funciona na Rua 25, na Vila Santa Cecília, em quiosque localizado no largo em frente ao shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e das 14h às 18h. Secom/VR com fotos de Felipe Carvalho