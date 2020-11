Concurso público para Prefeitura de Barra Mansa atrai aproximadamente 18 mil inscritos

São 1.080 vagas para 91 cargos

Neste domingo (22) foram realizadas as provas objetivas para o preenchimento de 1.077 vagas para diversas áreas da Prefeitura de Barra Mansa, atraindo aproximadamente 18 mil inscritos. O concurso seguiu os protocolos de proteção contra a Covid-19, como o uso de máscaras durante todo o exame e o distanciamento social entre os participantes. As oportunidades são divididas em 91 cargos, nos níveis fundamental, médio e superior. Os exames para as vagas para o cargo de procurador acontecem no dia 13 de dezembro, sendo a prova objetiva as 8h e a discursiva as 14h.

As próximas etapas são: prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de mecânico, motorista e operador; teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para os candidatos ao cargo de Guarda Municipal; e avaliação de títulos.

O presidente da comissão organizadora do concurso e gerente de Recursos Humanos da prefeitura, Daniel Pereira Resende, explicou sobre as provas deste domingo. “Hoje acontece a primeira etapa do concurso de Barra Mansa, com a prova objetiva. Tomamos todas as precauções para garantir a segurança de todos os participantes e fiscais. Após, teremos os resultados, com os recursos”.

O engenheiro ambiental Flávio Cabral da Silva irá tentar uma das vagas em sua profissão e apontou a oportunidade que o concurso traz. “Como o estado do Rio de Janeiro e a maioria dos municípios estão passando por dificuldades financeiras, foi surpreendente a notícia a respeito do concurso público da prefeitura de Barra Mansa. Eu vejo este concurso como uma grande oportunidade. Primeiro, por poder trabalhar na própria cidade, segundo a remuneração e a importância do cargo, além de não serem comuns as aberturas de vagas para engenheiros ambientais. Por isso a gente tem que aproveitar.

O gabarito preliminar da prova objetiva poderá ser consultado individualmente na página do concurso, a partir das 9 horas, do dia 16 de dezembro.