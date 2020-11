Jardim Botânico de Volta Redonda é opção de passeio no domingo

O Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo, aberto à população há duas semanas, já se firmou como opção de lazer em Volta Redonda. O espaço, na Ilha São João, foi construído com recursos de multas ambientais, fica aberto das 9h às 17h30. Com lago, fonte, pista de caminhada, pista de patins, parquinho, 14 churrasqueiras, lugar para redes e muita área verde, o local agrada adultos e crianças. A segurança dos visitantes fica por conta de porteiro e vigilante, e ainda há uma equipe composta por profissionais de limpeza e jardineiro, que é responsável pela manutenção da botânica, como os jardins e gramados.

Maria José Alves, moradora da Vila Americana, foi com o filho Ricardo, de nove anos. “Adoramos o lugar. É tranquilo, bonito e tem muito espaço para as crianças correrem e se divertirem. Gostei também da pista de caminhada. Da próxima vez, convido o marido para fazer exercício ao ar livre”, falou, elegendo o Jardim Botânico como lugar perfeito para relaxar no fim de semana.

O local também atraiu moradores de outros municípios. Denise e William Guimarães e o filho Heitor, que logo completará três anos, são moradores de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, estavam em Volta Redonda a passeio e aproveitaram para conhecer o Jardim Botânico. “Parabéns ao prefeito pela iniciativa. O lugar é lindo, nem parece que estamos no meio da cidade. Foi uma manhã muito agradável em família”, disse Denise.

Além das diversidades das árvores que foram plantadas do Jardim Botânico, com espécies de 10 anos de idade, o entorno da Ilha São João também foi recuperado e ganhou exemplares nativos da Mata Atlântica. Ao todo, mais de 1.500 árvores foram plantadas no complexo, com mais de 80 espécies diferentes. Com isso, toda a composição arbórea da Ilha São João foi renovada.

O Jardim Botânico é dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com espécies específicas e também com árvores de todo o mundo. O lago tem borda infinita e várias plantas aquáticas, inclusive da Amazônia. O parque infantil tem brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência).

O prefeito Samuca Silva afirmou que a implantação do Jardim Botânico, que foi construído com recursos de multas ambientais aplicadas em 1996, é parte de um conjunto de ações de sua gestão para tornar Volta Redonda uma cidade mais verde. “Plantamos mais de 20 mil árvores por todo o município e ainda ganhamos o Parque Natural de Volta Redonda, que fica localizado às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, outro espaço de lazer em área verde”, lembrou Samuca.

O parque também ficou aberto no fim de semana prolongado, das 8h às 16h, e é monitorado pela Guarda Ambiental de Volta Redonda. O espaço de convivência inclui três praças com mesas e bancos, aparelhos de ginástica funcional e parquinho infantil; dois mirantes; anfiteatro; sede administrativa com banheiros e portal de acesso; tudo construído com eucalipto certificado; além de locais reservados para os visitantes plantarem árvores, duas quadras de vôlei e futvôlei, dois lagos e trilhas radicais. Fotos de Felipe Carvalho