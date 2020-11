Policiais militares apreenderam na tarde deste domingo, um menor de idade, de 14 anos, com 33 pinos de cocaína, cinco pedras de crack e dois sacolés de maconha, Na Zona do Medo, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Os policiais receberam uma denúncia sobre o tráfico de drogas no local e conseguiram apreender o menor de idade com as drogas. O menor e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia de Resende.