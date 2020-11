Banda Sinfônica de Barra Mansa apresenta concerto com clássicas trilhas sonoras de filmes e séries 

Depois de oito meses longe dos palcos, a Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa, realiza nesta terça-feira, 24 de novembro, às 19 horas na sede do Projeto Vida de Barra Mansa, primeiro concerto da temporada 2020. Com entrada franca e medidas de segurança como assentos separados e álcool 70% para o público, músicos e equipe, a Banda inclui no programa, grandes obras de filmes e séries como ‘Star Wars’, ‘O Rei Leão’, ‘Game of Thrones’ e outros. É obrigatório o uso de máscara no evento.

O Regente

Isac Francis começou seus estudos de música no grupo musical do Colégio Estadual Barão de Aiuruoca. Em 2003 iniciou no Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa. Como Tubista atuou nos grupos Musicais do Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa, Banda Marcial, Banda Sinfônica e na Orquestra Sinfônica (OSBM), sob a batuta de renomados Maestros tais como Alastair Willis, Guilherme Bernstein e Mônica Giardini. Participou do curso de regência do Projeto Banda Larga, ministrado pelo maestro Marcelo Jardim e o 14° Festival das Montanhas de Poços de Caldas, maestro Jean Reis. Atualmente é Regente Titular da Banda Sinfônica.

Evento realizado pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa e Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Patrocínio Itaú e Saint Gobain, apoio Transporte Generoso e Fundação de Cultura de Barra Mansa.