Hemonúcleo de Barra Mansa estimula doações de sangue

Finalidade é regularizar o estoque para atendimento do dia a dia e as demandas de fim de ano

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 25 de novembro, o Hemonúcleo de Barra Mansa, em parceria com o Grupo Bora Doar, está estimulando os cidadãos para a doação voluntária. A campanha visa reforçar a importância da doação de sangue, sensibilizar novos doadores e fidelizar os que já existem.

A coordenadora do órgão, Thais Mendes, disse que devido à pandemia as doações estão sendo agendadas com até 24 horas de antecedência. “O agendamento é feito de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 horas pelo telefone (24) 3322-1918”, destacou.

Thais Mendes disse que por conta da pandemia da Covid-19 houve queda de 60% no número de doadores de sangue. “Precisamos regularizar o estoque visando o atendimento cotidiano e também para atender as demandas de fim de ano, período em que se registra maior necessidade de sangue em função de acidentes nas estradas, além da queda acentuada nas doações em virtude das férias”.

Para doar – A doação de sangue deve ser realizada com intervalo mínimo de 60 dias para homens e 90 dias para as mulheres. Os intervalos são diferentes devido à reposição dos estoques de ferro, que nas mulheres é mais demorada por conta das perdas durante os ciclos menstruais.

Pessoas saudáveis, com idade entre 16 e 60 anos, e peso acima de 50 quilos podem doar sangue. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável. Para doar, é necessário estar descansado e não ter praticado atividades físicas intensas pelo menos cinco horas antes.

Em relação à alimentação, é preciso estar bem nutrido, com refeições leves e sem gordura nas 3 horas anteriores à doação de sangue, além de não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem o procedimento.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205 anexo a Santa Casa, no Centro. Fotos: Chico de Assis