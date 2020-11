Unidades de Saúde de Volta Redonda têm ações pelo Novembro Azul

Objetivo é chamar atenção para importância dos cuidados com a saúde do homem

Durante todo mês, as Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família de Volta Redonda promoveram ações pelo Novembro Azul. A campanha nacional é voltada para os cuidados com a saúde do homem, que vão além da prevenção do câncer de próstata. Nas 45 unidades da Atenção Básica do município foram intensificados os testes rápidos de hepatites virais B e C, HIV e sífilis. Além disso, estão sendo realizadas ações como aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, avaliação da circunferência abdominal, entre outras orientações voltadas para a prevenção à saúde do homem.

A gerência da UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Wilson Lemos Machado, no bairro Caieiras, organizou um calendário especial para atendimento do público alvo do Novembro Azul, que são homens entre 19 e 59 anos. Nos dias 17 e 18, terça e quarta-feira passadas, nesta segunda-feira, dia 23, e na próxima quinta-feira, dia 26, sempre no período da tarde, o atendimento aos homens está sendo priorizado.

A enfermeira Sílvia Carius, que gerencia a unidade do Caieiras, avisou que o atendimento respeita o distanciamento social indicado para prevenção ao contágio pela Covid-19. “Os horários são marcados com intervalo para que não haja aglomeração na sala de espera. Os pacientes passam pela sala de triagem para aferição de pressão arterial, verificação de altura e peso e, em seguida, são encaminhados para consulta médica”, informou.

Ela acrescentou que, para atrair o público alvo para dentro da unidade, conta com o apoio da Associação de Moradores; do CRAS (Centro de Referência à Assistência Social); da Pastoral da Saúde, grupo ligado à Igreja Católica; além do conselho gestor da unidade. “Essa rede de pessoas divulga as ações de prevenção à saúde que promovemos aqui e sempre temos boa adesão da comunidade”, falou Sílvia, lembrando que a unidade é responsável pela assistência a 1,2 mil famílias.

Marcos Sales Valentim, de 58 anos, esteve na unidade nesta segunda-feira, dia 23, para consulta anual. “Diferente da maioria dos homens, costumo fazer exames de rotina anualmente. Não descuido da saúde para garantir boa qualidade de vida”, afirmou. Já Paulo Eduardo Silva de Almeida, de 31 anos, confessou que não é tão atento assim com a própria saúde. “Agora estou um pouco acima do peso e senti a necessidade de procurar orientação médica. Mas, na verdade, foi a esposa que me incentivou a vir à unidade e fazer exames de rotina”, falou Paulo.

De acordo com a coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Jussara Moreira de Oliveira, todas as ações são voltadas com objetivo de motivar os homens para a sua qualidade de vida e cuidado, uma vez que eles têm mais resistência em buscar os serviços de saúde. “Aproveitamos o Novembro Azul, que tem como objetivo chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, para que, pelo menos uma vez por ano, eles possam fazer exames de rotina”, disse a coordenadora.

A secretária de Saúde, Flávia Lipke, afirma que trabalhar a prevenção à saúde é uma das prioridades. “As equipes da Atenção Básica estão mais próximas da comunidade e conhecem a realidade dos moradores. Realizando ações que atraiam a população para a unidade, estamos trabalhando na prevenção”, falou, lembrando que dados do Ministério da Saúde apontam que os homens vivem, em média, 7,5 anos menos que as mulheres no Brasil. A cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens.

As unidades básicas de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas, com acolhimento em tempo integral. Secom/VR com fotos de Evandro Freitas