Homem é preso por furtos em Barra Mansa

Policiais militares da 2ª Companhia prenderam no domingo, por volta das 12h05min, um homem, de 33 anos, na Rua Dr. Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa. Uma vítima reconheceu o suspeito de vários crimes no bairro Verbo Divino e acionou os agentes.

De posse da informação os policiais militares foram ate o local onde abordaram o suspeito que foi encontrado com duas munições calibre 7,62 e uma de calibre 36. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, da cidade.

Ele permaneceu preso e foi autuado de acordo com o estatuto do desarmamento e ficou à disposição da Justiça.