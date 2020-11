Operação da PRF e Core apreende 40 Kg de cocaína na Dutra, em Piraí

Uma operação conjunta entre agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil) e Policiais rodoviários federais resultou na apreensão de 40 tabletes de cocaína pura, na noite de segunda-feira, por volta das 21h30min, na Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Os agentes da PRF realizavam fiscalização de rotina, com o apoio da Polícia Civil, para reprimir a entrada de armas, munições e drogas no estado do Rio de Janeiro, quando abordaram um veículo Ford/Fusion que vinha no sentido São Paulo/Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, em razão do grande nervosismo demonstrado pelo motorista, de 37 anos, os policiais realizaram uma busca minuciosa no veículo. Durante as buscas, que contaram com o auxílio de cães farejadores, os agentes encontraram 40 tabletes de cocaína pura escondidos na caixa de som do veículo, que seriam entregues a narcotraficantes cariocas.

A apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 1 mi aos criminosos. O condutor relatou espontaneamente aos policiais que iria receber a quantia de R$ 5 mil para levar a droga de São Paulo (capital) até o Shopping Via Brasil, no bairro de Irajá, na região metropolitana do Rio.

Ele foi preso, e conduzido juntamente com o veículo e as drogas, para a Cidade da Polícia, no Rio, onde será autuado por tráfico interestadual de drogas. Foto e vídeo: Polícia Rodoviária Federal