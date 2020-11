PRF apreende carreta adulterada na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização referente a Operação Segurança Viária II, por volta das 12h45min, desta segunda-feira, quando pararam uma carreta Scania (Limeira-SP) no km 287, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Nenhuma irregularidade foi encontrada no cavalo-trator. Mas, o semirreboque constava a marca Guerra, mas a verdadeira era da marca Randon. Os agentes observaram indícios de adulteração na numeração do chassi.

Durante limpeza do local com removedor de tinta foi observado que a cor original do veículo era vermelha e não preta, como estava. Foi confirmada a fraude no Renavam. O condutor da carreta, de 51 anos, foi detido e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.