Morre o pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano

O pai da dupla Zezé di Camargo e Luciano, Francisco José de Camargo, morreu no final da noite da última segunda-feira, em um hospital privado de Goiânia com dores no intestino. A informação foi confirmada pela assessoria dos cantores.

Francisco, aos 83 anos, foi internado no último dia 10 de novembro após ser levado às pressas à uma unidade de saúde com fortes dores no intestino. Em nota, a assessoria da dupla sertaneja se referiu a Francisco como um “homem simples, que deixou um grande exemplo de superação com um legado de honestidade”.

Francisco nasceu em Sítio Novo, no interior de Goiás. Francisco foi o homem que um dia presenteou os colegas de trabalho da obra, na construção civil, com fichas telefônicas, sob a condição de que eles usassem as moedas para ligar na principal rádio de Goiânia pedindo pela canção chamada “É o Amor.

Francisco deixa oito filhos, Mirosmar José, Emmanoel José, Marlene, Wellington, Walter, Welson David, Werlei e Luciele, esposa e netos. O corpo será velado às 10 horas desta terça-feira, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O sepultamento está marcado para às 17horas.