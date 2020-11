Santa Casa promove encontro entre paciente internado e familiares após 25 anos sem contato 

Profissionais do Setor Social da unidade foram responsáveis pelo reencontro entre o homem de 54 anos e seus entes-queridos

Sebastião Francisco da Silva Miranda, de 54 anos, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, com suspeita da Covid-19, no último dia 16 de outubro. O paciente chegou a unidade desorientado e não soube passar as informações sobre onde residia ou contato dos familiares. Em seguida, a equipe do Serviço Social da instituição foi acionada para tentar descobrir algum dado sobre o senhor.

Após realizarem um trabalho de abordagem no leito, a equipe descobriu que Sebastião é natural de Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, e que há mais de 25 anos não tinha contato com os familiares. Com base nessas informações o Serviço Social iniciou o trabalho de busca aos entes-queridos, até que através de uma Unidade Básica de Saúde foi possível o contato com os familiares do paciente.

No dia 19 desse mês, o homem teve alta médica e para a surpresa, seus irmãos e sobrinhos vieram até Barra Mansa para levá-lo para sua cidade natal, contou a assistente social da Santa Casa de Barra Mansa, Priscila Perrut da Silva. “Estivemos em constante contato com os familiares até o dia da alta. Uma de suas irmãs nos informou que Sebastião sempre gostou de andar e que não houve conflitos que despertasse nele o desejo de sair de casa. Nesse período eles não tiveram notícias dele”.

O contato entre a equipe do Serviço Social da unidade e os familiares de Sebastião foi mantido após o senhor retornar a sua cidade. “Nós conseguimos a informação de que ele está feliz em seio familiar e segundo a sobrinha, ele não tem mais desejo de abandoná-los”, finalizou.