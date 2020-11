Prefeitura de Pinheiral abre inscrições para 16 editais da lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, está disponibilizando a partir desta segunda-feira (23) as inscrições para os 16 editais da Lei Aldir Blanc, que destinará recursos diretos do Fundo Nacional de Cultura aos estados e municípios para utilização e fomento da cultura local com início de pagamento em 18 de dezembro. Em Pinheiral o repasse recebido é de 194 mil e as inscrições podem ser realizadas pela internet até 10 de dezembro através do link http://linktr.ee/aldirblancpinheiral. Entre os meses de junho e outubro deste ano foi realizado o cadastro para mapeamento dos agentes culturais, possibilitando a atualização dos dados culturais do município.

Sancionada em 29 de junho pelo presidente da república, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc também disponibilizou o pagamento de R$ 600 reais, em três parcelas mensais referentes aos meses de junho, julho e agosto desde ano para artistas informais e espaços culturais que não tiveram acesso ao Auxílio Emergencial disponibilizado pelo Governo Federal através da Caixa Econômica.

De acordo com Silvio Nogueira, Assessor da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, as inscrições abrangem todos os agentes cadastrados.

“Foi um processo longo, mas após praticamente quatro meses de cadastro em que fizemos todo o levantamento dos agentes culturais da nossa cidade, conseguimos alcançar o ponto que queríamos. Nos reunimos com o Conselho Municipal de Cultura e fizemos o levantamento dos planos de ação para identificação de tudo o que atingiríamos com a lei. No total são 16 editais, além do edital específico de entidades culturais e coletivos, atendendo toda a demanda do cadastro. Esse será um grande benefício para os agentes culturais de Pinheiral, algo jamais visto pela cultura do país”, afirma.

Para mais informações entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo pelo número (24) 3356-6744 ramal 224.