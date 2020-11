Fogo volta a atingir “Casarão da Fazenda da Grama”

Depois de ser contido pelo Corpo de Bombeiros de Barra Mansa e Volta Redonda, no último domingo, quando um incêndio destruiu boa parte do patrimônio histórico do Estado do Rio de Janeiro, o fogo reiniciou novamente na pequena parte que não foi destruída do Casarão, da Fazenda da Grama, em Rio Claro.

Os bombeiros de Barra Mansa e Volta Redonda voltaram a ser acionados e conseguiram evitar a destruição total do imóvel. O comendador Joaquim José de Souza Breves, nome de destaque na cafeicultura fluminense, conhecido como Rei do Café, foi o responsável pela construção do imóvel em sua propriedade, a Fazenda de São Joaquim da Grama.