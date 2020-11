Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h15min, deixou o condutor de uma motocicleta com ferimentos, na Via Sérgio Braga, no Conforto, em Volta Redonda.

A colisão envolveu um carro e a moto. O condutor da moto foi socorrido por uma ambulância. Não havia congestionamento no local do acidente.