Joalheria Regina é assaltada em Barra Mansa

Três homens armados assaltaram na manhã desta quarta-feira, a Joalheria Regina, na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Depois do assalto eles fugiram em um Gol branco e na fuga teriam batido em uma viatura policial.

Segundo as primeiras informações um dos bandidos foi baleado nas nádegas e outro foi preso. O terceiro conseguiu fugir do cerco policial. Dentro do veículo, os policiais teriam encontrado caixas com produtos roubados da joalheria. Dentro de instantes mais informações sobre o assalto.