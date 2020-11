Colisão envolve dois caminhões e carga é saqueada, em Piraí

Dois caminhões colidiram no início da noite desta quarta-feira, por volta das 18 horas, no km 246, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local do acidente, e percebeu que cerca de 100 pessoas estavam no local saqueando a carga de óleo de soja. Cerca de 30% da carga foi saqueada.

Houve interdição parcial, sendo que a faixa da direita ficou interditada até às 20 horas, quando foi totalmente liberada. Os condutores das carretas foram orientados a confeccionar o BAT (Boletim de Acidente de Trânsito). Foto: Ilustrativa