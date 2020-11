PRF recupera carreta com registro de apropriação indébita na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram no início da madrugada desta quinta-feira, por volta de meia-noite, uma carreta baú, com registro de apropriação indébita, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante abordagem os agentes verificaram que não havia restrições para o cavalo trator. Porém, o semirreboque tinha registro de apropriação indébita da Polícia Civil, de Biritiba Mirim (SP), em 15 de maio de 2020.

O condutor, de 49 anos, foi detido e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para registro de recuperação do semirreboque.

Foram verificadas 14 infrações de trânsito na carreta (cavalo-trator e semirreboque), sendo aplicadas multas que chegaram a quase R$ 3 mil no total.