Unibrás amplia rede de lojas no centro de Barra Mansa

Com a inauguração, foram criadas 20 novas oportunidades de emprego

A rede de lojas Unibrás abriu nesta quarta-feira (25) a sua segunda loja no centro de Barra Mansa. A unidade fica na Avenida Joaquim Leite e oferece produtos de cama, mesa, banho e decoração. Ao todo, 20 profissionais foram contratados.

A unidade é mais um empreendimento a se instalar nos últimos meses em Barra Mansa. Só no segundo semestre desse ano foram inauguradas filiais das redes Pernambucanas, Smart Fit, Belíssima e Objetiva. A próxima loja a abrir as portas no município será a Leader Magazine.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Jair Gomes, avalia a chegada de mais um empreendimento comercial no município. “Barra Mansa tem retomado a tradição da referência em comércio de rua na região. A cada ponto comercial que se abre, valorizamos o nosso comércio. Trabalhamos para trazer variedade e grandes marcas, sem nos esquecermos do pequeno comerciante. Todos são importantes para a economia municipal”.

O empresário Julio César Cardoso falou sobre a ampliação da rede no município. “Acreditamos no comercio de Barra Mansa e acreditamos no empreendedorismo. Diante da pandemia, precisamos ter coragem para enfrentar”.

Fundada em 1967, a Unibrás possui lojas em toda a região Sul Fluminense, nas cidades de Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, Barra Mansa, Valença, Três Rios e Angra dos Reis.