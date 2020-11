Um incêndio em uma casa foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (26), na Avenida Retiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros já se deslocou para o local.

Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido e as chamas já foram controladas. A Defesa Civil irá determinar as causas do incêndio.