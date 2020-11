Homem armado mantém jovem refém em estacionamento de faculdade em Valença

Um homem armado com uma pistola mantém, desde as 9 horas da manhã desta sexta-feira (27), a ex-mulher refém, dentro de um carro, no pátio do Centro Universitário de Valença.

De acordo com as primeiras informações, ele é um policial militar, está portando uma pistola e a jovem é aluna da instituição. As polícias Militar e Civil estão no local negociando com o homem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi enviada para a faculdade. O caso também mobilizou o Bope (Batalhão de Operações Policiais). A mulher seria moradora de Barra do Piraí e aluna do curso de odontologia.

A instituição emitiu uma nota pela manhã com as seguintes informações.

”Na manhã desta sexta-feira, a equipe de segurança da Fundação Educacional Dom André Arcoverde identificou uma discussão entre um casal que estava em um carro no estacionamento do campus sede. Ao tentar aproximação, foi identificado que o homem estava armado e a polícia foi imediatamente acionada. O local foi isolado, para maior segurança e os alunos foram orientados a não sair das salas de aula e os colaboradores de seus setores. No momento, estamos aguardando a atuação da Polícia Civil e Militar, que já estão no local, para contornar a situação. Presidência da Fundação Educacional Dom André Arcoverde”.

O lugar foi isolado. Os alunos estão mantidos na sala de aula.