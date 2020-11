Ubirajara Vaz visita obras da Associação dos Aposentados

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, a vice-presidente, Clara Sabença, os diretores de Saúde, Márcia Cury; da Sede Campestre, Jota Lúcio, e de Patrimônio, João Ivam de Oliveira, e convidados visitaram as obras que estão sendo realizadas pela entidade para darem melhores condições de vida aos associados e dependentes. As visitas aconteceram em prédios nas cidades de Volta redonda e Pinheiral.

No Centro de Prevenção à Saúde do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, em volta redonda, a comitiva foi acompanhada pelo deputado federal delegado Antônio Furtado, que conseguiu uma emenda parlamentar de R$ 550 mil para melhorias e ampliação do local e nas unidades de Barra do Piraí e Pinheiral.

“Aqui, no CPSI, vão funcionar todos os serviços médicos e uma Clínica da Mulher, que deve ser inaugurada em janeiro. Teremos atendimento de excelência, com diagnósticos por imagem que incluem mamografia e densidometria óssea”, explicou Ubirajara Vaz.

Para o deputado Antônio Furtado, esta é apenas o início de uma parceria, que irá ainda render muitos frutos para os aposentados, pensionistas e idosos da região.

“Este é um projeto que atende a mulher em todas as suas fases da vida com tratamentos de prevenção ao câncer, planejamento familiar e atenção a gestante. É um trabalho completo! Pude ver o andamento da obra e só posso parabenizar a diretoria da Associação pelo trabalho que estão desenvolvendo e o comprometimento com o dinheiro enviado”, afirmou o parlamentar.