PRF resgata mulher em condições de vunerabilidade, na Lúcio Meira

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento na noite deste sábado, por volta das 21h15min, quando depararam com uma mulher caminhando âs margens da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no km 272 da BR-393 em Dorândia, em Barra do Piraide

A mulher caminhava de forma perigosa correndo sérios riscos de ser atropelada. Quando os policiais a abordaram, perceberam que ela apresentava características de alguma possível deficiência intelectual e visivelmente vulnerável.

Apesar das dificuldades de comunicação, a equipe conseguiu que ela aceitasse receber ajuda, quando então a encaminhou até o posto PRF de Barra do Piraí, onde foi providenciada alimentação e atenção especializada junto com a equipe médica de resgate da Concessionária K-Infra que foi chamada para auxiliar e conpareceu prontamente.

A mulher não portava documentos e não sabia explicar sua origem ou parentescos. Sendo assim, enquanto ela permanecia sob a guarda e os cuidados médicos, outra equipe PRF se deslocou até um Educandário para pessoas em condição de vulnerabilidade chamado CAI (Centro de Apoio Integrado Oswaldo Aranha), localizado no distrito de Dorândia para procurar ajuda na tentativa de conseguir informações que pudessem levar aos familiares.

Ao chegar ao local, tomaram conhecimento que uma das internas, de 23 anos, estava desaparecida desde o fim da tarde, e já haviam realizado diversas buscas por todo distrito e arredores sem encontrá-la.

Imediatamente a diretora responsável seguiu junto a equipe de volta ao posto PRF quando a interna foi felizmente reconhecida.

Juntas, as equipes se deslocaram até o “CAI” em Dorândia, onde a interna foi devolvida e novamente acolhida naquele Centro.

De acordo com a Diretora responsável, a família encontra-se na cidade de Araruama-RJ e vive em situação de extrema pobreza não tendo condições de cuidar da mesma.