Manifestantes pedem justiça contra feminicídio, em Valença

A morte da dentista Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de 31 anos, provocou indignação e revolta dos moradores que promoveram um ato nesta sexta-feira, contra o feminicídio, em Valença (RJ). Mayara foi assassinada pelo seu ex-namorado, na tarde de sexta-feira, no pátio da UNIFAA, o Centro Universitário de Valença, mantido pela Fundação Dom André Arcoverde, em Valença.

Cerca de 300 pessoas, a maioria mulheres, saíram em passeata para pedir justiça. A concentração ocorreu na Rua dos Mineiros. A dentista foi morta pelo seu ex-namorado, um policial militar, que não aceitava o fim do relacionamento. Mayara ficou três horas dentro do carro do ex-namorado, sempre ameaçada de morte. Ela fazia um curso de pós-graduação na cidade.

Com faixas e cartazes os manifestantes, pediam “Justiça por Mayara Fernandes e Machismo traz feminicídio, que traz a angústia, o medo e a morte”.