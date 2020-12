Dezembro Vermelho: Secretaria de Saúde de Barra Mansa reforça ações de combate à Aids

Testes rápidos, orientações e distribuição de preservativos serão realizados durante todo o mês

Nesta terça-feira, 1º de dezembro, é celebrado o Dia Mundial de Combate a Aids. Em Barra Mansa, a Secretaria de Saúde, através do Programa IST/Aids (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e Hepatites Virais, e em parceria com as unidades de saúde, programou uma série de ações para serem realizadas ao longo do mês, durante a campanha do Dezembro Vermelho.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a iniciativa visa sensibilizar a população sobre as medidas de cuidado, assistência e prevenção ao vírus HIV. “Diante das dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus as ações acontecerão de forma restrita e seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dessa maneira vamos concentrar esforços nas palestras da Sala de Espera realizada nas UBS, PSF e Clínica da Família, nos testes rápidos, cujos resultados ficam prontos em cinco minutos, e na distribuição de preservativos”, destacou.

O médico do Programa IST/Aid, Alberto Aldet, frisou que a Aids continua fazendo vítimas em nosso país. “Por isto, o uso de preservativos é tão essencial em uma relação sexual. Com o avanço da medicina e dos medicamentos as pessoas da terceira idade continuam sexualmente ativas, mas precisam ser conscientes quanto ao uso da camisinha para evitar a transmissão de casos. A mesma orientação vale para quem tem múltiplos parceiros. Hoje, não existem mais os chamados grupos de risco. Existe a prevenção para todas as pessoas”, destacou.

Aldet explicou que a Aids é causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Disse ainda que ter o HIV não é a mesma coisa que ter Aids. “Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomadas às devidas medidas de prevenção”.

A respeito da transmissão vertical do HIV, ou seja de mãe soropositivas para o filho durante a gravidez, Alberto Aldet ressaltou que as gestantes detectadas com o vírus devem fazer o uso de retrovírais a partir de 14ª semana de gestação. “Com o devido acompanhamento médico durante o pré-natal é possivel evitar este tipo de transmissão. As unidades de saúde e o Hospital da Mulher realizam o teste rápido para HIV em todas as gestantes a fim de conter a propagação da doença”, concluiu Aldet.