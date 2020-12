Jovem acusado de matar rapaz no Cemitério do Retiro é preso

Um jovem, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde desta quarta-feira, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Ele é suspeito de ter matado outro jovem a tiros no mês passado dentro do Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda.

Segundo apurou a polícia militar, o suspeito detido teve participação na morte de Jonathan Augusto, de 21 anos, no último dia 9. Jonathan velava seu amigo Juan Pinheiro Marcello Orgal Ribeiro, de 28 anos, que também foi morto a tiros, no dia anterior, na Rua Feres Nader, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.