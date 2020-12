Chuvas causam queda de barreira na BR-354, em Resende

As fortes chuvas intermitentes ocorridas no final da noite de segunda-feira provocaram uma queda de barreira no km 25, da BR-354 (Rodovia Rio-Caxambu), em Engenheiro Passos, em Resende. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e foi até o local, onde deparou com a interdição de parte da rodovia, no sentido Rodovia Presidente Dutra.

A PRF providenciou sinalização e fez contato com Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), para providenciar a desobstrução da pista. O fluxo de veículo passou a seguir apenas por uma faixa, no sentido Sul de Minas Gerais.

Fotos: PolíciaRodoviária Federal(PRF)