Policiais militares prenderam na tarde desta sexta-feira, um homem, que não teve a identidade revelada, com granadas e munições Rua Carlos Luz, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Dentro da residência foram encontrados quatro granadas, nove munições calibre 38, três rádios transmissores, três bases para carregar rádio, uma roupa camuflada, um coldre de couro e um liquidificador com resíduo aparentemente de cocaína.

A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia. Foto: Polícia Militar