Deputado Delegado Antonio Furtado tem semana de trabalho em Brasília para garantir emendas para a região

Para melhorar o serviço da Polícia Civil e deixar as investigações mais rápidas serão investidos R$1,5 mi em equipamentos para os órgãos de perícia

A pandemia fez com que a maior parte dos trabalhos fossem realizados à distância. Isso também aconteceu com as atividades parlamentares desenvolvidas em Brasília. Mesmo cumprindo os compromissos de maneira remota, durante toda esta semana, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve, presencialmente, na Capital Federal para conseguir mais investimentos e atender a pedidos de Prefeitos do Sul Fluminense. Tomando os devidos cuidados de saúde e respeitando o distanciamento, participou de votações importantes, além de acompanhar o andamento dos Projetos de Lei e a verificação do envio das emendas solicitadas, incluindo o R$1,5 milhão para compra de equipamentos para aparelhar os órgãos de perícia da Polícia Civil.

– Foi uma semana agitada e de muitas decisões importantes em Brasília. Com a chegada do fim do ano é necessário fazer um balanço de tudo que foi realizado. Há muito trabalho ainda em 2020. Mas esperamos trabalhar muito mais em 2021. Se Deus quiser, acabará a pandemia e teremos muito mais oportunidades de trazer crescimento econômico, principalmente, para a nossa região – declarou o deputado Delegado Antonio Furtado.

Antes de viajar à Brasília, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve com o secretário da Polícia Civil do Rio, Alan Turnowski para comunicar a liberação dos recursos de R$1,5 milhão que estão disponíveis para equipar, principalmente, os órgãos de perícia no Estado do Rio.

– O deputado Delegado Antonio Furtado sempre foi um delegado da ponta, que esteve junto com os policiais, prestando um excelente serviço à população. Agora, como deputado, continua sendo um delegado que atua para ajudar a instituição da qual faz parte. Esses investimentos impactam diretamente na melhora da qualidade dos serviços que prestamos a população. Assim, vamos fazer com que a Polícia Civil seja cada vez melhor e atue em defesa de quem precisar – agradeceu o secretário Alan Turnowski.

A verba liberada para a Polícia Civil faz parte da lista de emendas do deputado federal Delegado Antonio Furtado indicadas nestes dois anos de mandato. O valor será utilizado para a modernização da perícia de microvestígios balísticos, perícia nas armas para saber de onde saiu o projétil, e para coleta de vestígios e fragmentos de impressões digitais. Também ajudará a melhorar a infraestrutura das delegacias e dar mais conforto aos policiais em serviço e a população que precisa de atendimento.

– Esse investimento de R$1,5 milhão para aparelhar os órgãos de perícia da polícia civil do Rio de Janeiro vai ajudar os policiais a fazer um trabalho cada vez melhor e ajudar o Estado do Rio de Janeiro na elucidação dos crimes. Tenho muita preocupação com a qualidade do serviço policial. Para que esse serviço seja eficiente, é necessário investimento nos policiais e nas condições de trabalho para que tenham dignidade no exercício das funções. Assim ganha toda população e só perdem os criminosos – explicou o parlamentar.