O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, por um morador da Rua Luís Barbosa, às margens do Rio Paraíba do Sul, no bairro Matadouro, em Barra do Piraí.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o corpo estava com a cabeça decepada.