Rayane Braga comemora diplomação e maior presença de mulheres no Legislativo de Barra Mansa

A vereadora eleita Rayane Braga (PSL) foi diplomada na tarde desta quinta-feira, 17, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no Fórum de Barra Mansa. A juíza Flávia Balieiro Diniz, presidente da 094ª Junta Eleitoral do município, entregou o diploma para a vereadora e também para os demais eleitos do pleito de 15 de novembro.

Rayane, que foi a terceira mais votada do município, falou sobre este dia especial. “Recebi em mãos o diploma oficial de vereadora pela cidade que amo, Barra Mansa. Quero agradecer a Deus, aos meus familiares, amigos e todos os eleitores e eleitoras que acreditam no meu trabalho. Estou muito feliz com esse momento, pois simboliza a vitória que nós conseguimos nas urnas. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tornar Barra Mansa uma cidade melhor”, revelou a futura parlamentar, que também falou sobre o aumento da presença feminina na Câmara Municipal a partir de 2021.

– É muito gratificante ver que a cada dia tem mais mulheres inseridas na política. Aqui em Barra Mansa, na atual legislatura, temos apenas uma representante do sexo feminino. A partir de 2021 este quantitativo aumentará para quatro, o que nos enche de orgulho e motivação para trabalhar ainda mais. Sabemos que este número não é o ideal, mas aos poucos vamos conquistando nosso espaço – completou Rayane, que é um dos nomes cogitados para assumir a presidência da Câmara no ano que vem.