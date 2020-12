Jovem conduzindo motocicleta sem CNH sofre acidente na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na manhã deste sábado, por volta das 10h40min, para atender a uma ocorrência de trânsito envolvendo um jovem, de 20 anos, que teria sofrido uma queda, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da entrada de Penedo, em Itatiaia.

Uma equipe da 7ª DEL PRF se deslocou ao local para fazer o atendimento do acidente, constatando que condutor sofreu ferimentos leves (escoriações) tendo sido atendido por equipe médica do resgate da CCR-NovaDutra e liberado no local.

Ao ser verificada a documentação, foi constatado que o jovem não possuía a CNH. Foi aplicada uma multa sendo lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO). Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, o jovem foi liberado para responder o processo em liberdade se comprometendo comparecer ao Jecrim (Juizado Criminal Especial) quando for intimado.

A motocicleta ficou retida até apresentação de condutor devidamente habilitado. Além da lavratura do TCO pelo crime de trânsito, foi aplicada multa pela infração de trânsito de conduzir veículo automotor sem possuir CNH, no valor de R$ 880,41.