Prefeita em exercício desmente notícias sobre volta as aulas em fevereiro em Barra Mansa

A prefeita em exercício, Fátima Lima desmentiu neste sábado que tenha divulgado que as aulas seriam iniciadas em fevereiro do próximo ano. Em nota a vice-prefeita emitiu uma nota desmentindo a divulgação.

NOTA PMBM

A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, esclarece que em momento algum afirmou que, com ou sem a vacina contra a Covid-19 as aulas retornarão no município, em fevereiro do ano que vem. Inclusive ela afirma que não deu nenhuma entrevista ao jornal que está veiculando a informação.

No último dia 08 de dezembro foi assinado um decreto, baseado na conclusao do relatório, elaborado pelo Comitê Municipal de Educação, formado por diversas entidades educacionais, onde constam os protcolos de segurança para retorno seguro as aulas presenciais, o mesmo foi homologado pelas autoridades em Saúde Pública do município e encaminhado ao Ministério Público, prevendo a data para o dia 1º de fevereiro de 2021.