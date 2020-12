Devido a forte chuva que cai na tarde desta terça-feira (22), o serviço de remoção da árvore no bairro Colônia Santo Antônio, na altura do estádio Leão do Sul, foi adiado para quarta, 23, a partir de 07 horas. O trânsito no local foi liberado e segue fluindo nas duas mãos.

Enquanto o serviço estiver sendo executado o fluxo seguirá no esquema siga e pare.