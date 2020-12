Neto e Faria foram diplomados na tarde desta terça-feira

O prefeito eleito Antônio Francisco Neto (DEM) e o vice, Sebastião Faria, foram diplomados na tarde desta terça-feira, na 131ª Zona Eleitoral, em Volta Redonda. Os diplomas foram entregues pelo juiz eleitoral Marcelo Dias da Silva.

Neto e Faria foram eleitos na eleição do dia 15 de novembro, com 57,20%, o que representou 85.763 votos, numa disputa com 14 candidatos. Volta Redonda por ter mais de 200 mil eleitores, tem segundo turno, mas Neto conseguiu mais de 50% de aceitação da população.

Neto agradeceu a população que sempre confiou em seu tratalho e honestidade. “Hoje temos a certeza de que vontade popular está sendo respeitada e a democracia valorizada. Agradeço muito à população e mais uma vez garantimos que não vamos decepcionar esses votos de confiança”, disse o eleito.

Neto sabe das dificuldades que vai enfrentar, mas garantiu que vai tentar resolver os problemas financeiros do município. (Foto: Divulgação)