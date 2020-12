Árvore é cortada e trânsito está no sistema siga e pare na Colônia Santo Antônio

Devido a complexidade do serviço de remoção da árvore no bairro Colônia Santo Antônio e visando garantir a segurança dos profissionais que estão atuando na área, bem com dos que circulam a via, a concessionária que abastece a energia em Barra Mansa achou mais viável fazer o desligamento dos cabos enquanto o trabalho estiver sendo executado.

Com isso, o bairro Colônia e o distrito de Rialto ficarão sem energia e a previsão é que a interrupção dure cerca de três horas. O fluxo de trânsito no local está sendo monitorado pela Guarda Municipal que adotou o esquema siga e pare.