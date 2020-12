Carreta tomba na BR-393, em Barra do Piraí

Uma carreta transportando várias caixas de cerveja tombou na madrugada desta quarta-feira, por volta das 3 horas, no km 246, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. A vítima sofreu ferimentos e está em estado gravíssimo para a Santa Casa, de Barra do Piraí. O trânsito ficou totalmente interditado e operou depois em sistema de siga e pare.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) parte da carga ficou destruída. Não há informações sobre o saque da mercadora que não ficou destruída.