PRF: Condutor de veículo que matou motociclista estava embriagado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta quarta-feira, que o condutor do veículo GM Celta, de 32 anos, que se envolveu no acidente com a moto HONDA CG150 Start (Volta Redonda) estava embriagado e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida desde 2017.

A colisão ocorreu na noite de terça-feira, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália II. Na colisão, o motociclista Édson Pereira, o “Edinho”, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. Édson também não possuía a CNH.

O condutor embriagado foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços em Volta Redonda, onde o médico legista atestou a embriaguez,

Diante da comprovação foi determinado a prisão em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo este inafiançável. O autor já havia sido preso em 2014 por ter atropelado e matado um homem no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Também estava embriagado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.