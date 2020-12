O corpo de um homem, de 51 anos, ainda não identificado, foi encontrado sobre a linha de trem no bairro Fazenda do Castelo, em Resende. A Polícia Militar esteve no local e acionou o perito da Polícia Civil. Quando os policiais chegaram a vítima já estava sem vida.

O corpo foi removido e levado para o (IML) Instituto Médico Legal, em Resende. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende, onde os agentes vão tentar detalhes do ocorrido.