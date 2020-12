Comerciantes se entranham e tiro é desferido em telhado de comércio em Barra Mansa

Uma briga entre dois comerciantes terminou na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Um comerciante foi denunciado por outro comerciante, de 41 anos, por ter atirado contra o telhado de seu estabelecimento comercial no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa.

A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou o suspeito. Um rapaz que estava no escritório da loja atingida confirmou para policiais militares que ouviu o tiro. Uma perita da Polícia Civil esteve no local e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de BM. O caso foi registrado com base no Estatuto do Desarmamento e crime de ameaça.