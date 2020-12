PRF recupera veículo furtado na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram um veículo GM Corsa (Volta Redonda), na tarde desta quarta-feira, por volta das 17h30min, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O veículo era conduzido por um homem, de 36 anos. Ao realizar consulta nos sistemas foi constatado haver registro de furto para o veículo em 12 de abril de 2020, no município de Barra Mansa. O último licenciamento do veículo constava do ano de 2016.

O condutor alegou ter sido ele o comunicante do furto do veículo, mas não fez o registro na Delegacia de Polícia. Ele foi conduzido à 90ª DP de Barra Mansa para explicações, juntamente com o veículo, onde foi lavrado o registro de recuperação do veículo.